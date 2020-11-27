AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Zengin'den esnaf ziyareti - Son Dakika

AK Parti Karapınar İlçe Balkanı Yusuf Zengin ve yönetim kurulu üyeleri, esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Zengin, AK Parti olarak her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Partilerinin iktidarında yapılan hizmetleri anlattıklarını belirten Zengin, "Zaten halkımız yapılan hizmetleri görüyor ve takdir ediyor. AK Parti'nin yanında halkımız vardır, gücünü ve duasını halktan almaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Onların dertlerini ve isteklerini dinliyoruz. Vatandaşımızın görüşüne değer veriyoruz." ifadesini kullandı.