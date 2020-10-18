AK Parti Karapınar Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Taşpınar getirildi - Son Dakika

AK Parti Karapınar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ayşe Taşpınar atandı.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, yaptığı açıklamada, Taşpınar'ı kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Zengin, "Bu kutlu davada güzel hizmetlere beraber yürümenin heyecanı ve çalışma azminde olacağınıza inanıyorum. İlçemize, Konyamıza ve ülkemize hep birlikte hizmet edeceğiz. AK kadrolar ile yükselişimiz devam edecektir." dedi.

Taşpınar ise "Taşıdığım sorumluluğumu biliyorum. Hep birlikte bu kutlu davada en önde yer alacağız. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.