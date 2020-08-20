AK Parti Karesi'ye Hocaoğlu atandı - Son Dakika

AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak Yusuf Hocaoğlu atandı. AK Parti genel merkezinde yapılan mülakat sonucunda Ankara'ya çağrılan dört isimden Yusuf Hocaoğlu'nun ilçe başkanı olarak ataması yapıldı.

Önceki dönemde Karesi Belediye Başkan Yardımcılığı ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de görev yapan Yusuf Hocaoğlu Karesi ilçe başkanı olarak atandı. AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tın tarafından Ankara'ya çağrılan dört isimden biri olan Yusuf Hocaoğlu, yapılan mülakatın sonunda ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Daha önce istifa eden ilçe başkanının yerine arayışa giren AK Parti Genel Merkezi yapılan istişareler sonucunda Yusuf Hocaoğlu, Engin Dedeleroğlu, Hakan Aka ve İlhan Ay'ı genel merkeze davet ederek mülakatta bulundu. Genel merkezde yapılan son istişarelerin ardından ilçe başkanlığı için müracaatta bulunmayan ve CV vermeyen Yusuf Hocaoğlu ilçe başkanı olarak atandı. Hocaoğlu yetki belgesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in elinden aldı. - BALIKESİR