AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Erdoğdu'dan İha'ya Ziyaret

AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu
, İl Başkanı Adem Çalkın
ile birlikte İhlas Haber Ajansı
(İHA) Kars
Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Erdoğdu ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Başkan Yardımcısı Başkanı Kadir Sarıdağ ve yönetim kurtlu üyelerini İHA temsilcisi Işık Çapanoğlu ile muhabir Serkan
Erkoç karşıladı.
Basının çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Erdoğdu, "31 Mart'ta belediyecilikte AK Parti dönemi başlayacak. Kars'ı biliyoruz, yapılması gerekenleri biliyoruz. Karslıların beklentilerini biliyoruz. Biz hayata geçireceğimiz projelerle Kars'ın çehresini değiştireceğiz. Karslılar AK Partili belediye ile hak ettikleri hizmetleri fazlasıyla alacaktır" dedi.
Kars'ın daha fazla kaybetmeye tahammülü olmadığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Kars ve Karsıların bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Kars maalesef son 5 yılda çok şey kaybetti. Adeta Kars'a çivi çakılmadı. Vatandaşlar belediye hizmetini tam anlamıyla alamadı. Biz her anlamda Kars'ı yönetmeye talibiz. AK Parti ile Kars hak ettiği yere gelecektir" diye konuştu.
AK Parti heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu'ya çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti heyeti daha sonra İHA'dan ayrıldı. - KARS