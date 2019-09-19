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AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı

1 saat önce

AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı, System.String[]

AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Milletvekili Ahmet Arslan, yaptığı konuşmada, parti olarak gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını belirterek, "AK Parti güçlü olduğu sürece muasır medeniyetler seviyesine çıkmak adına ortaya koyduğu hedeflere güçlü bir şekilde yürüyecek." dedi.

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kılıç ise vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını ifade ederek, "Kars şunu biliyor ki eğer bu ülkede merkezi hükümetten illerine proje getirmek gerekiyorsa en iyi sayın bakanımla biz yaparız." diye konuştu.

Ahmet Arslan, Milletvekili, AK Parti, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:27 Kaynak: AA
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