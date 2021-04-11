AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "CHP heyeti Kars'ta hezimete uğradı" - Son Dakika

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "CHP heyeti Kars'ta hezimete uğradı"

11.04.2021 14:46
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın,

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin sözde heyetinin kentteki yatırımlar karşısında başlarının döndüğünü belirtti.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin sözde heyetinin kentteki yatırımlar karşısında başlarının döndüğünü belirtti.

Harakani Havalimanı inan CHP'lilerin neye uğradıklarına şaşırdıklarına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, "Bir kaç gündür ilimizi ziyaret eden CHP heyetinin sözde çıkarması kendi iç hesaplaşmaları ve her zamanki CHP zihniyetinin tezahürü sonucu hezimete uğramıştır" dedi.

"CHP ruhu yapılan yatırımları görmemezlikten gelmelerine sebep oldu"

19 yıldır Kars'ın inşaa ve ihya süreci aralıksız devam ettiğini ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "İl merkezi ve tüm ilçelerimizde, beldemizde ve köylerimizde gözle görülür bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Hiç şüphe yoktur ki bu değişimin mimarı AK Parti'dir. CHP heyetinin havalimanı binasına ayak basar basmaz karşılarına çıkan Harakani Havalimanı ikinci pisti ve terminal binası, şehir merkezine geldikleri yollar, güzergahtaki kamu binaları ve şehirdeki hükümet yatırımlarının nasıl başarılı olduğuna kendileri şahit olmuşlardır. Ancak taşıdıkları CHP ruhu bunu görmezlikten gelmelerine sebep olmuştur" diye konuştu.

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel'in Vali Türker Öksüz ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın arasında anlaşmazlık olduğunu yönündeki açıklamasına tepki gösteren Çalkın, Vali Öksüz ile birlikte Kars'ın kalkınması için hizmet ettiklerini söyledi.

Çalkın, "Tamamen hayal ürünü, mahalle dedikodusuna dayanan asılsız olan haber ve içeriği bizleri derinden üzmüştür. Ziraat Bankası "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında çiftçilere Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla koyun sağlamaktadır. Hazırlık ve araştırma süreçleri devam eden bu proje ilimizde henüz uygulanmamıştır. Müracaatlar sonucunda Tarım il Müdürlüğü aracılığı ile belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası finansmanı ile gerçekleştirilen projede koyun alması, çiftçi ile koyun satıcıları arasında gerçekleştirilen ticaret ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla satıcı ile çiftçi arasında herhangi bir kurum ve kuruluş aracılık etmemektedir. Hal böyle olunca sürecin içerisinde hiç bir şekilde olmayan Vali ile İl başkanın anlaşamayacağı bir durum da söz konusu değil ve iftiradır. Kaldı ki her zaman ve ilimizi ilgilendiren her işte; Valimizin de, benim de amacımız ve gayretimiz her zaman hemşerilerimizin ve ilimiz çiftçisinin menfaatlerini korumak yönündedir. Üzülerek söylüyorum ki ; yanlış ve teyit edilmemiş bir bilgiyi doğruymuş gibi basına açıklamak bir milletvekiline yakışmayacak bir tutumdur ve esefle kınıyorum. Bilgi sahibi olmadan insanları yargılamak CHP zihniyetinde alışkanlık haline geldi. Yalanla siyaset maalesef yürümüyor, yürümeyecek. Kimin ne iftira attığına bakmadan; 19 yıldır yaptığımız gibi Kars'ımızı daha da kalkındırmak İçin Ak Parti Kars milletvekilleri ve teşkilatları olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KARS

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, CHP heyeti Kars'ta hezimete uğradı

Cumhuriyet Halk Partisi, Adem Çalkın, AK Parti, Kars, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 'CHP heyeti Kars'ta hezimete uğradı' - Son Dakika


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