AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'dan İttifak Açıklaması

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin almış oldukları ortak karar neticesinde AK Parti'nin, Kars Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çektiklerini ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik'i...

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin almış oldukları ortak karar neticesinde AK Parti'nin, Kars Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çektiklerini ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik'i destekleyeceklerini belirtti.



AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, partisinin hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimleri ve partisinin belediye başkan adayını geri çekmesini ile Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye verecekleri desteği değerlendirdi.



Sözlerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde başkan adayı gösterdikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında geri çektikleri Ensar Erdoğdu'ya teşekkür ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan karar gereği bizlere talimat verdi. AK Parti teşkilatları olarak bizler de bundan sonra ittifak kapsamında Çetin Nazik'e destek vereceğiz ve birlikte inşallah çalışacağız. Alınan bu kararın Karsımız için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi Cumhur İttifakı adayımız Kars'ın birliği ve bütünlüğü için, kadim şehrimizin kardeşliğine helal getirecek şekilde değil de, birleştirici bir üslupla kamuoyunun önünde çıkacak ve bizlerin de desteği ile Kars Belediye Başkanı olarak seçilecek. Daha sonra da hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz" dedi.



Belediye Meclis üyesi adaylarının ise ortak liste olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Adem Çalkın, "Hazırlanan ortak listede AK Parti meclis üyeleri de yer almıştır. Ancak İl Genel Meclis üyeleri ise ayrı ayrı düzenlenmiştir. 5 adayımız önümüzdeki birkaç gün içerisinde basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır" diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Adem Çalkın, "AK Parti'nin adayını geri çekme ile ilgili olarak seçmenin iradesine ipotek koyulduğu söylemlerini kabul etmiyorum. Biz Türkiye genelinde zaten Referandum ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusuydu. 24 Haziran'da MHP ile seçimlere birlikte girdik. Yani kimsenin iradesine ipotek konulacak bir durum yoktur. AK Parti ve MHP bu seçime ittifakla girdiler. Diğer partiler CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'de daha önce birlikte ittifak kurdu. Bunu da hatırlatmak gerek. Onlar da seçmenin iradesine ipotek koymadılar mı? Belediye seçimlerinde ittifak yapınca mı seçmenin iradesine ipotek mi koymuş oluyoruz. Her kes MHP ile AK Parti'nin ittifak yaptığını biliyor" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile birlikte Kars'ın sorumluluğunu da üzerine aldığına dikkat çeken AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, özetle şunları söyledi:



"AK Parti vefa ve dava partisidir. AK Parti'ye gönül vermiş hiçbir seçmenimiz merak etmesin. Biz Cumhur İttifakı ile bu işe girmişsek, bu şehrin sorumluluğunu da Cumhurbaşkanımız almış durumdadır. Nasıl ki Erzurum ve Ardahan'da AK Parti'nin adayı destekleniyorsa, Kars ve Iğdır'da da MHP'nin adayları desteklenecektir. Yani AK Parti bugün hizmet vermeye devam ediyor. Hükümet olan biziz ve bu böyle devam edecek. Bu seferde yerelde Kars halkına Cumhur İttifakı ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Biz bu talimatı uygulamakla mükellefiz. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi bu bir beka meselesidir. Ayrıca AK Parti'nin seçmeni dışarıda kaldı diye bir durum yoktur. Önümüzdeki günlerde elbette ki Çetin Nazik ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, ortak fikirlerimizi kamuoyuna beyan edeceğiz. Çünkü ortak belediye meclis üyelerimiz mevcuttur. Tabii ki bizler de Cumhur İttifakı adayımız Çetin Nazik ile birlikte çalışacağız. Bizler 9 bölgede yani 7 ilçe ve bir belde de seçimlere giriyoruz." - KARS

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