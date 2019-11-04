AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da

Başkan Adem Çalkın, Digor'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.



AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Adem Çalkın, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.



Türkiye'de AK Parti teşkilatlarında en genç il başkanlarından birisi olan Adem Çalkın, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'i İlçe Başkanı Tüncer Baykız ile birlikte ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Çalkın, Başkan Kerenciler'den ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Digor'a AK Parti hükümetiyle yatırırım geldiğine dikkat çeken Başkan Çalkın, Digorluların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.



Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Digor Ziraat Odası'na geçen Çalkın, Oda Başkanı İsmet Hagi ile tarım ve hayvancılığı konuştu. Başkan Çalkın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı İsmet Hagi, Başkan Çalkın'a üzerinde, "15 Temmuz darbe girişimini engelleyen Kahraman Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın" yazılı tablo hediye etti.



Çalkın, ve beraberindekiler ziyaretin ardından Digor Ziraat Odası Başkanlığı'ndan ayrıldı. - KARS