Son Dakika Haberleri: AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da
Son Dakika Yaşam AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da

6 saat önce

Başkan Adem Çalkın, Digor'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da, System.String[]

Başkan Adem Çalkın, Digor'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.


AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Adem Çalkın, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor.


Türkiye'de AK Parti teşkilatlarında en genç il başkanlarından birisi olan Adem Çalkın, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'i İlçe Başkanı Tüncer Baykız ile birlikte ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Çalkın, Başkan Kerenciler'den ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Digor'a AK Parti hükümetiyle yatırırım geldiğine dikkat çeken Başkan Çalkın, Digorluların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.


Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ve beraberindekilerle birlikte daha sonra Digor Ziraat Odası'na geçen Çalkın, Oda Başkanı İsmet Hagi ile tarım ve hayvancılığı konuştu. Başkan Çalkın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı İsmet Hagi, Başkan Çalkın'a üzerinde, "15 Temmuz darbe girişimini engelleyen Kahraman Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın" yazılı tablo hediye etti.


Çalkın, ve beraberindekiler ziyaretin ardından Digor Ziraat Odası Başkanlığı'ndan ayrıldı. - KARS

Adem Çalkın, AK Parti, Digor, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termometrelerin eksi 15'i gördüğü Kars donuyor
AK Parti, Babacan ve Davutoğlu için anket yaptırdı! İki isim toplamda yüzde 1 oy alıyor AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar: FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı Etiler'de ünlü gece kulübünün sahibi, iş yerinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:34:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]