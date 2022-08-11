AK Parti Kars Milletvekili Arslan, Akyaka ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Kars Milletvekili Arslan, Akyaka ilçesini ziyaret etti

11.08.2022 12:40

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Akyaka ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Akyaka ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal ve Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı ziyaret eden Arslan, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, kaymakamlıkta yaptığı konuşmada, son günlerde Akyaka, Kars hatta ülke gündeminde Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapı'nın açılması konusunun olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın Karabağ işgali nedeniyle 30 yıldır kapanan Doğu Kapı'nın, kenti ve ilçeyi çıkmaz sokak haline getirdiğini ifade eden Arslan, "Bu çıkmaz sokağın açılabilmesi Kars'ın Ermenistan üzerinden Orta Asya'ya erişebilmesi, bölgemiz insanı için çok değerlidir. Hamdolsun Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmış olması ve buna bağlı olarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu bir şekilde gelişiyor olması, Türkiye-Ermenistan sınırında da kapının açılması konusunda yeni adımlar atılmasını beraberinde getirdi." diye konuştu.

Arslan, Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan Doğu Kapı'da inceleme ve çalışmaların yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik ekipler her iki ülke sınırında da çalışma yürütüyorlar, bizim beklentimiz Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki problemin biran önce bitirilmesi, her iki ülkenin ulaştırma koridorları anlamında iş birliği yapması ve buna bağlı olarak Türkiye-Ermenistan ulaştırma koridorlarının açılması, bölgemizin ve ülkemizin bu konumdan yararlanması. Bunun için çalışmalar olumlu ilerliyor. İnşallah Doğu Kapı'yı kısa sürede hem demir yolu hem de kara yolu anlamında açıp iki ülkenin ulaştırma koridorunu bütünlemek istiyoruz. Güzergahta yakın zamanda da çalışmalar yapıldı, demir yolu ile ilgili bir sıkıntı yok ve demir yolu yenilenmiş durumda. Süreçlerin bir an önce bitmesi ve yolların hizmete girmesini bekliyoruz."

Aslan ve beraberindekiler daha sonra ilçe esnafını ziyaret edip talep ve sorunlarını dinledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kars Milletvekili Arslan, Akyaka ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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