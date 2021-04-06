AK Parti Kars Milletvekili Arslan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekili Arslan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 16:45
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Arslan, AA'nın dünyanın her tarafından gelişmeleri ülke insanına duyurduğunu ve ülkedeki gelişmeleri 13 dilde dünyaya aktardığını bildirdi.
Anadolu Ajansı yönetimine ve tüm çalışanlarına görevlerinde başarı dileyen Arslan, "Beş kıtada 13 dilde ülkemizin sesi olan ve milletimizin doğru bilgilenmesi yolunda örnek duruş sergileyen, doğru ve güvenilir haberleriyle küresel marka olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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