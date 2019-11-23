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AK Parti Kars Milletvekili Arslan'dan Vali Doğan'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Kars Milletvekili Arslan'dan Vali Doğan'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Aslan'ı medeniyetler şehri Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür eden Arslan'ın ziyaretine AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök de eşlik etti.

Arslan, ziyareti sırasında Hatay Valiliği bünyesinde yer alan Hatay Devleti Müzesi'ni de gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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