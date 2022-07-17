AK Parti Kars Milletvekili Arslan, Digor'da ziyaretlerde bulundu

Kars'ın Digor ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakamlığı ziyaret eden Arslan, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan ve beraberindekiler daha sonra Kocaköy köyü yolunda yapılan sıkıştırılmış beton çalışmasını inceledi.

Aslan, yaptığı açıklamada, kentteki köyler için yol, su ve altyapı hizmetleri için 120 milyon lira ödeneğin hazır olduğunu söyledi.

Köydeki vatandaşların hayatının kolaylaştırılması için AK Parti hükümetinin 20 yıldır çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"AK Parti Kars Milletvekillerimiz ve valimizin takibi sonucunda 45 milyon liralık bütçenin üzerine İller Bankası'ndan 50 milyon lira kaynak oluşturduk. Bu kaynakla yine 382 köyümüzün ihtiyaçlarını giderecek ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapmış olacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğumuz arz çerçevesinde bu günlerde ilave 25 milyonluk kaynak oluşturuyoruz ki, bu kaynakla birlikte üst üste koyduğumuzda tamamı 120 milyon lira ediyor. Biz bu kaynakla bütün köylerimizde gerek yol, su, kilit parke taşı gibi yatırımları vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız."

Salgın ve Ukrayna- Rusya savaşı sürecinde yaşanan sıkıntıları Türkiye'nin başarılı bir şekilde yürüttüğünü anlatan Arslan, "Savaş döneminde de bölgesinin lideri Türkiye, dünyanın birbirini yediği ortamda özellikle arabulucu olan güvenilir bir lider ve ülke olarak inşallah arabuluculuğa devam edecek ve Türkiye bu dönemi de başarılı bir şekilde atlatacak. Dünya yeniden şekillenirken, Türkiye bu yeni düzende inşallah liderliğini devam ettirecek." diye konuştu.