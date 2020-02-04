AK Parti Kars Milletvekili Arslan: "Kağızman doğalgaza kavuşuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kars Milletvekili Arslan: 'Kağızman doğalgaza kavuşuyor' - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekili Arslan: "Kağızman doğalgaza kavuşuyor"

6 saat önce

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan müjdeyi verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Arslan:

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan müjdeyi verdi. Kars'a bağlı Kağızman ilçe merkez nüfusu bugün açıklanan verilere göre 20 bini geçtiği için taşıma sistemi yerine daha sağlıklı olan boru hatlı doğalgaz Kağızman'a geliyor.


AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç yaptıkları açıklamada, "Enerji bakanlığı ve ilgili kurumlarla uzun zamandır Kağızman'a doğal gaz gelmesi konusunda yoğun görüşmelerimiz oldu taşıma sistemi ile doğal gazın gelmesi normal şartlarda kabul edilmişti fakat bizler sağlıklı olmadığını düşündüğümüz için boru hatlı sistemle gelmesi konusunda görüş bildirdik.İlçe merkezi nüfusunun 20 bini geçmesi ile boru hatlı gelecek olan doğalgaz Kağızman ilçemize hayırlı olsun, başta Enerji Bakanımız olmak üzere bütün yetkililere aynı zamanda ilçe merkezinde yaşadıkları halde kaydı merkezde görünmeyen fakat çağrılarımızla kayıtlarını ilçe merkezine alarak nüfusun 20 binin üzerine çıkmasını sağlayan bütün Kağızmanlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz hayırlı uğurlu olsun" dediler. - KARS

Ahmet Arslan, AK Parti, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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