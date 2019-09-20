AK Parti Kars milletvekilleri basınla buluştu

AK Parti Kars Milletvekilleri kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluşan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, kentte devam eden ve hayata geçirilen projeleri konuştular.



Özellikle son günlerde Kafkas Üniversitesi ilgili başlatılan karalama kampanyalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden vekiller, Kafkas Üniversitesi'nin her zaman yanında olduklarını ve destekleri nin devam edeceğini kaydettiler.



Kars'ta görev yapan basın mensuplarının görüşlerinin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çeken AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, belediye başkanı olduktan sonra sızlamanın bağırmanın anlamı olmadığı söyledi.



Prof Dr. Yunus Kılıç, "2011'de siyaset yapabilir miyiz diye düşünmeye başladığımız zaman tabi Kars'ın ağırlıklı hangi alanlarda nelere ihtiyacı var. Tabi ister istemez bunu düşünerek yola çıkmanız lazım. Yani şöyle olmaması lazım, siyasete girerken, 'bile hele bir girelim, bu yolda neyle karşılaşırsak ona bakarız.' Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Mesela çıkıyor belediye başkanlığına aday oluyor. Belediye başkanı seçiliyor, sonra bağırmaya başlıyor. 'burası nasıl bir yermiş, burada ne para var, ne pul var, şu yok, bu yok!' ya sen talep olduğun yerin nasıl bir durumda olduğunu bilmeden yola çıkıyorsan nasıl katlanabilirsin. Dolayısıyla biz 2011'de bile tabi bu şehirde büyüdüğümüz için biraz onun vermiş olduğu avantajlar, bu şehrin ana sektörleri nelerdir ve ne yapılabilir? Şehir o manada tabiri caizse bütün iyilikleri kendimize çıkarmak istemiyorum. Kars'ın iki tane önemli başlığı var. Bir tanesi tarım hayvancılık şehri olması bu hiçbir zaman ikinci plana düşmeyecek. Kars'ta çünkü coğrafya bizde öyle bir sorumluluk yüklemiş. Bu alanda kendimizi geliştirmemize imkan vermiş. Bizim coğrafyaya Mevlam bunları vermiş. Dolayısıyla biz bunlardan kendimize ne kadar güzel bir gelecek kurabileceğimiz bize bağlı, tarım hayvancılık. İkincisi burada çok medeniyetin yaşamış olmasından kaynaklı, kültür ve turizm, tabi kültür turizmin içerisinde bir yerin ulaşılabilir olması lazım.Kültür değerlerinin turizm değerlerini ortaya çıkarabilsin. O yüzden kültüründe önünde Kars'ta ulaşılabilir olmak, ulaşım ağlarının gelişmiş olması, o yüzden ben Kars'ın o manada bizim mesleklerimizden kaynaklı siyaseten şanslı olduğunu düşünüyorum" dedi.



AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan ise Kars'ın belediyecilik anlamında 5 yılının boşa gittiğini belirtti.



Arslan, Kars'ın bakan seviyesinde bir şans yakaladığını, belediyenin bu şansı iyi kullanamadığına dikkat çekti.



Milletvekili Ahmet Arslan, "Tabi Kars adına yaklaşık bir sene önce milletvekili sorumluluğunu tekrar aldım. Biz bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak merkezi hükümettin kaynaklarını Kars'a ve ilçelerine getirebilmenin, devam eden işlerimizi hızlandırabilmek, yeni işleri de başlatmak adına ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda Allah'a şükür Ankara'da gerek Cumhurbaşkanımız nezdinde, gerekse bakanlarımız ve bakanlıklarımız nezdinde iyi bir intibamız var. İyi bir etkimiz var, bu etki çerçevesinde de Kars'a imkanlar oluşturuyoruz. 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum, şunu memnuniyetle vurgulamak isterim ki; 8 yıldır Ankara'yı ziyadesiyle öğrendik. Ankara'dan artık imkan oluşturmak bizim avantajımız. Bazen tek tek gidiyoruz bir yerlere, bazen ikimizin birden gitmesi gereken yerler olursa birlikte gidiyoruz. Ama her halükarda birbirimizden haberdarız. Tekrar söylüyorum ilimizin ihtiyacı olup el atmadığımız, süreçlerini başlatmadığımız, hiçbir şey yok. ya etüd aşamasındadır, ya proje aşamasındadır, bir şekilde ilgili bakanlığın gündemine girmiştir. İlgili bakanlıkta süresi başlamıştır. Bu bizim avantajımız. Eğer bundan sonra yeni proje gündeme gelecekse bilmelisiniz ki bu ana kadar hiç gündeme gelmemiş, yeni düşünülen, yeni oluşturulan, fikirler çerçevesinde ilimize, ilçelerimize katkısı olur dediğimiz projeler olur. Allaha şükür 8 sene önce biz Kars'a milletvekili olarak geldiğimizde yapılması gerekenleri düşündüğümüzde, o kadar çok proje vardı ki, bugün artık hiç düşünmedik. Hiç el atmadık tek bir projemiz yok. Artık bundan sonra şehir daha nasıl güzelleşir, şehir daha nasıl kalkınır. Şehir Üniversitesi ile misafiri ile çiftçisi ile köylüsü ile birlikte daha nasıl gelişir. Onun peşindeyiz ve inşallah onları da yaptığımızda Kars bir büyüme yakalamıştır. Özellikle batıdaki hemşerilerimize Kars'a gelen misafirlerimiz. bu hakkı teslim ediyor. Biz günü gününe burada yaşadığımız için belki gelişmeleri çok fark etmiyoruz. Ancak dışarıdan gelenler bu hakkı teslim ediyor. Kars'taki gelişmenin farkındalar elbette ki şehirde özellikle şehir merkezinde eksiklikler var. Bunları onlarda söylüyor. Zaten sizde söylüyorsunuz, biz de söylüyoruz" diye konuştu.



"Belediye anlamında Kars yakaladığı bakan şansını iyi kullanamadı"



Kişilerle ilgili konuşmayı sevmediğinin altını çizen Milletvekili Ahmet Arslan, ne yazık ki özellikle son 5 yılı Kars'ın belediyecilik anlamında çok kötü geçtiğini vurguladı.



Arslan, "Kars Bakan seviyesinde bir temsil şansı yakalamış, MKYK seviyesinde temsil şansı yakalamış, Komisyon başkanlığı seviyesinde temsil şansı yakalamış bir ilin belediyesi de ona ayak uydurursa gelişmeler olumlu anlamda çok daha iyi olabilirdi. Ancak ne yazık ki belediyecilik anlamında bunu ayak uyduramadı ve Kars bundan zarar gördü. Bizim merkezi hükümet anlamında getirdiğimiz kaynakların sonuçları çok da olumlu olabilirken, olumlu yansımaları ne yazık ki belediye anlamında beklediğimiz seviyenin altında kaldı. O yüzden inşallah bundan sonra daha iyi hizmet alırız. Bizim merkezi hükümet olarak getirdiğimiz imkanlar belediye hizmetleriyle birleşir ise şehrimiz daha iyi noktalara gelir" şeklinde konuştu. - KARS