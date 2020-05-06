AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika Ekonomi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

6 saat önce

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan birisi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi 2020 yılı sonunda açılacak.

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi, System.String[]

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan birisi olan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu (BTK) Projesi için önemli bir merkez olan ve halen inşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi 2020 yılı sonunda açılacak.


AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'taki yerel öve ulusal basının katılımlarıyla düzenledikleri video konferans basın toplantısında Karslılara müjdeyi verdi.


Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Lojistik Merkezi'nin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete gireceğini belirttiler.


AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, "Lojistik Merkez bu sene bitecek. Şu dönemde, pandemi nedeniyle biraz ağırlaştı ama bitecek. Daha önce Kars'ta da müjdesini vermiştim. Bizim Lojistik Merkezi'nin yanında özel sektör marifetiyle de yine büyük yatırımlar yapılacak. Üretimler yapılacak. İnşallah bu yıl hem hizmete girecek. Hem de yavaş yavaş insanımıza istihdam oluştururuz. Lojistik Merkez ile ilgili inşallah Kars'ta küçük küçük sanayiler başlar ve daha sonra büyüklerinde habercisi olur. Ben bu anlamda Lojistik Merkezi çok çok önemsiyorum" dediler.


400 bin metrekarelik alanda 318 bin metrekaresi aktif kullanılmak kurulan Kars Lojistik Merkezi büyük bölümü tamamlandı. Kars Lojistik Merkezi hizmete girmesiyle birlikte Avrupa standardındaki yükleri getiren trenler Sovyetler Birliği'nden kalma daha geniş standartlı raya yükleri aktarabilecek. Böylece Çin'e ve Londra'ya kadar yükler gönderilebilecek.


Lojistik Merkezi'nde ayrıca 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası da olacak. Yükler Nahçıvan'a, Irak'a, İran'a, Suriye'ye gidecek. Yine Kazakistan başta olmak üzere o coğrafyadan gelen tahılların da Türkiye üzerinden başka pazarlara gitmesi için 45 bin tonluk silolar yapılacak. Böylece buraya gelen yükler elleçlenip başka yerlere gönderilecek. - KARS

AK Parti, Avrupa, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:17 Kaynak: İHA


Son Dakika

11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 19:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]