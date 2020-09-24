AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi - Son Dakika

Kars'ta Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte kapatılan Karakurt Horasan yolu yeniden trafiğe açılacak. Kasım ayında trafiğe açılacak yol vatandaşları kar yağmadan, kış gelmeden sıkıntılı Handere-Karaurgan yolundan kurtaracak.

Yol yapım çalışmaları devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu trafiğe kapatılmasıyla birlikte geçici olarak Handere-Karaurgan yolundan trafiğe geçiş verilmişti. Sürücülerin sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman trafik kazalarının da meydana geldiği güzergah AK Parti Kars Milletvekillerini harekete geçirdi.

Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunda bir takım incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptıkları incelemelerin ardından müjdeyi verdi. Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış-Horasan Karayolu'nun bir kısmında yapılan çalışmayla güzergahın Kasım ayında kullanılacağını kaydettiler.

Ara bağlantı ve servis yoluyla aracılığıyla Sarıkamış Horasan karayolunun trafiğe açılacağını ifade eden milletvekilleri, sürücülerin Handere-Karaurgan-Horasan yolunda yaşadıkları sıkıntıları Kasım ayında sonlandıracaklarını vurguladılar.

Karayolları Kars ve Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin birlikte çalıştığı Sarıkamış-Horasan karayolu viyadükleri ve Karakurt Barajı'nın mavi sularıyla görenleri adeta büyülüyor. - KARS