Son Dakika Haberleri: AK Parti Kars'ta Adayını Çekti

AK Parti Kars'ta Adayını Çekti

1 saat önce

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars'ta Belediye Başkan adayını çekti.

AK Parti Kars'ta Adayını Çekti, System.String[]
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars'ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da Kars'ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda AK Parti'nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik'tir" demişti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

MHP, AK Parti, Kars, Güncel
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