AK Parti Kars Yönetimi ve Belediye Başkan Adayı Basınla Buluştu

AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.



AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu, Kars eski Milletvekili Mahmut Esat Güven, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Kars İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimleri değerlendirdi.



AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Biz Belediye Başkan Adayımızın ilanından sonra sahaya indik, kamu kurumlarını ziyaret ile başladık ve bazı sivil toplum kuruluşlarına da ziyaretlerde bulunduk. İnşallah bundan sonra da ev ziyaretleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine de devam edeceğiz. 2018 yılını geride bırakıyoruz ve 2019 yılına inşallah gireceğiz. Cenabı Allah inşallah 2019 yılını tüm İslam Alemine ve inşallah Türkiye'mize, Kars'ımıza hayırlı mübarek eder diye niyazda bulunuyorum" dedi.



Kars'ta herkesin birbirini tanıdığını, Kars'ın küçük bir şehir olduğunu, herkesin birbirinin iyi ve kötü gününde bulunduğunu ve seçim zamanı da hiçbir gerginliğe rastlanmadığına dikkat çeken Başkan Çalkın, "Bu seçim çok önemlidir, Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur. Biz iktidar partisi olarak tekrar Kars Belediyesini almak ve Karslılara da iktidarın gücüyle hizmet etmek istiyoruz. Bunu birçok kez dile getiriyoruz, bundan rahatsız olanlar oluyor ama bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yetkiyi de biz kendimiz almadık, 24 Haziran seçimlerinde bu yetkiyi millet bize verdi" diye konuştu.



AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Erdoğdu da, Kars'ın kadim bir kent olduğunu, Kars'ın hak ettiği yerlerde olmadığını, Kars'ın çok daha önemli yerlerde olması gerektiğini belirtti.



Erdoğdu, "Kars'ın tüm sorunlarını Kars'ta yaşayan biri olarak görüyor ve hep birlikte bu sıkıntıları yaşıyorum. Biz inşallah göreve gelirsek, AK Parti Kars'ta iktidara geldiği andan itibaren bu sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi yolunda gayretlerimize başlıyor olacağız. Kars yaşanabilir bir kent olma vasfını ne yazık ki yitirmiş durumda. Öncelikli hedefimiz Kars'ı kısa, orta ve uzun vade de Kars'ın sorunlarını tespit ederek bu sorunları çözme noktasına taşımaktır. Kars'ı yaşanabilir bir kent haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Biz kampanya boyunca asla ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Bize oy veren vermeyen, tüm Karslılara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Kars Belediyesi sadece AK Parti'ye destek veren, bizlere oy veren insanların partisi olmayacak, bu şehirde yaşayan 100 bin insanın belediyesi olacaktır. Kapımız ardına kadar açık olacaktır. Temel hedefimiz şeffaf bir belediyecilik olacaktır. Hesap verebilen bir belediyecilik bizim temel anlayışımız olacaktır. Kanunsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa asla yer vermeyeceğimiz bir belediyecilik olacaktır. Bu konuda Kars halkının emin olmasını istiyoruz. Kars halkının özellikle hesap sorma konusunda da duyarlı davranmasını istiyoruz, bizlere her zaman hesap sorabilirler her zaman belediyeye gelebilirler" şeklinde konuştu. - KARS

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