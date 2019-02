AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek: "Hepimizin Canı Çok Yandı"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da yaşanan elim olay için, "Enkazdan sağ çıkarılan her bir kardeşimiz ümitlerimizi artırırken, hayatını kaybeden kardeşlerimizle yüreklerimiz dağlandı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, konu can olunca herkesin canının çok yandığını ifade etti. Çöken binayla ilgili Taşyürek, "Çok üzücü bir hadise yaşadık maalesef. Elim facianın olduğu saatten itibaren sürekli olay yerinde bulundum. Ümidi, sevinci ve kederi paylaşmaya, mahalli sıkıntıları çözmeye çalıştık. Enkazdan sağ çıkarılan her bir kardeşimiz ümitlerimizi artırırken, hayatını kaybeden kardeşlerimizle yüreklerimiz dağlandı. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" dedi.



"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Meclis Başkanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İstanbul Valimiz, İstanbul İl Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer yetkililerimizin elim olayın ilk saatlerinden itibaren hassasiyet, ilgi ve alaka gösterdiler" diyen Ebubekir Taşyürek, sözlerine şöyle devam etti:



"Devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu bize gösterdi. Bakanlarımız ve Valimiz olay yerinde sürekli çalışmaları takip ettiler. AFAD, UMKE, AKOM, JAK, İtfaiye ve 112 ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük bir titizlik ve özverili çalışmalarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Enkaz altında kalan yakınlarını metanetle bekleyen ailelerimizin her birine Rabbim sabırlar versin. Kartalımız başta olmak üzere milletimize geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Enkazda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun."



1960 yılında Erzurum'da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Bilim Dalında yüksek lisans programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır. - İSTANBUL

