Son Dakika Haberleri: AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek, İlçe Sakinleriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek, İlçe Sakinleriyle Bir Araya Geldi

7 saat önce

Seçim çalışmalarına Kordonboyu Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek,"Söz Sizde" programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek, İlçe Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Seçim çalışmalarına Kordonboyu Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Söz Sizde" programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal sakinleriyle "Söz Sizde" programı kapsamında bir araya geldi. Söz Sizde buluşmasında mahalle sakinleri AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'e isteklerini, sorularını ve ilçeye bekledikleri katkıları aktardı. Kordonboyu Mahallesi'nin sakinleriyle ile buluşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek,konuşmasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşlara rahmet ve hastanede taburcu olmayı bekleyenlere şifa dileyerek başladı.

"Bu elim kaza bizler için bir milat olur,daha tedbirli davranırız"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek,"İnşallah bu elim kaza bizler için bir milat olur ve başta binalarımız olmak üzere yaşamlarımız için daha tedbirli davranırız."diye konuştu.

Mahalle sakinleri isteklerini belirtti

Kordonboyu sakinleri, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'ten istekleri şu şekilde sıralandı: "Sokaklarımızın daha temiz olmalı." "Belediye olarak şehir gezileri tertiplemenizi bekliyoruz.", "İlçemizde ailecek piknik yapabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz nezih, temiz ve güzel alanların oluşturulmalı.", "Katlı otopark yapılmalı." "Çocuklarımızın emniyet içerinde olduğundan emin olabileceğimiz park, spor alanları yapılmalı".

"Seçimden seçime değil,her zaman ulaşabilmek istiyoruz"

Bazı vatandaşlarda şu taleplerde bulundu: "İlçeye semt havuzları ve gençler ve çocukları için halkın hizmetine sunulan spor tesislerinin yapılmalı.", "Halk kütüphanelerinin yapılması gecikmemeli.", "Sokak hayvanlarına bakım ve veterinerlik hizmeti verilmesi şart.", "Seçimden seçime değil de her zaman size ulaşabilmek ve bizlerin yanımızda bulunmanızı istiyoruz."

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek,"Değerli Kartal sakinleri, sizler de biliyorsunuz ki şu anki komşu ilçelerimizden bazıları önceden Kartal'ın bir parçasıydı. Haklı olarak istediğiniz ve olması gereken talepler komşu ilçelerimizde mevcut ama Kartal'ımızda olmaması gerçekten üzücü. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. 31 Mart seçimlerinde sonra mazbatayı aldıktan sonra şahit olacaksınız ki sizlerin bu istekleri en kısa zamanda teker teker gerçekleşmiş olacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

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