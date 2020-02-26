AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu - Son Dakika

AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu

6 saat önce

AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı'nın kongre sürecinde başkan adayı belli oldu.

AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu, System.String[]

AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı'nın kongre sürecinde başkan adayı belli oldu. Mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Aksak'ın tekrar aday olmadığı AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde başkan adayı olarak Okay Bilgin ismi açıklandı.


AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısı sonucunda, AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde partinin ilçe teşkilat başkan yardımcısı Okay Bilgin aday açıklandı.


AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, 29 Şubat cumartesi günü Kaş Belediyesi Fevzi Gürsoy Kültür Salonu'nda yapılacak. - ANTALYA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi
İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 06:22:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kaş ilçe başkan adayı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]