AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak'tan kongreye davet - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak'tan kongreye davet - Son Dakika

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak'tan kongreye davet

6 saat önce

AK Parti Kaş İlçe Kongresi 29 Şubat cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak'tan kongreye davet, System.String[]

AK Parti Kaş İlçe Kongresi 29 Şubat cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, bu büyük demokrasi şölenine tüm Kaşlı hemşehrileri davet ettiklerini ifade etti.


AK Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Hüseyin Aksak açıklamasında, "AK Parti siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize vaat ettiği demokratikleşme, refah, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesini bir destanı olarak hizmet yürüyüşüne devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.


AK Parti teşkilatlarında kongreler sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Aksak, şunları kaydetti: "Kongreler yenilenmektir, tazelenmektir, gücümüze güç katmaktır. AK Parti kongreleri her zaman; çok güçlü ve geniş katılımlı olmuştur. Partimize halkımızın teveccühü ve güveni artarak devam etmektedir. 29 Şubat cumartesi günü Kaş İlçe Kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz. Bu heyecana, bu coşkuya, bu büyük demokrasi şölenimize tüm Kaşlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz." - ANTALYA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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