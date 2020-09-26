AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin seçildi - Son Dakika

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin seçildi

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin getirildi.

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin seçildi, System.String[]

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin getirildi.

Akçagerme Plajı Sosyal Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ilçe kongrelerinin her daim birlik, beraberlik ve barış içerisinde yapıldığını söyledi.

Kongrelerin yenilenme ve değişim gerçekleştirme süreci olduğunu belirten Ulutaş, ilçeye kültür merkezi ve hayvan barınağı kazandıracaklarını müjdeledi.

Doğu Akdeniz'deki gerilime de değinen Ulutaş, Yunanistan'ın dış güçlerin oyunlarına gelmeyeceğine, Meis-Kaş, Türk-Yunan kardeşliğinin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da "Kongreler AK Parti'nin bayramıdır. 15. ilçe kongremizi Kaş'ta gerçekleştiriyoruz. Yarın kongrelerimizi tamamlayacağız." dedi.

Taş: "Kaş'ta hep birlikte çok güzel işler yapacağız"

AK Parti'nin birlik ve beraberlik sayesinde Antalya'da güçlendiğini anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Hep birlikte çalışacağız ve 2023 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçeceğiz. 2024 yılında da hem Kaş Belediyesini hem de Büyükşehir Belediyesini inşallah yeniden kazanacağız. Belediye Başkanımızın yanındayız. Kaş'ta hep birlikte çok güzel işler yapacağız."

Konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Okay Bilgin, ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti İl Başkanı Taş, görevi Bilgin'e devreden partisinin eski ilçe başkanı Hüseyin Aksak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Kongreye, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, kadın ve gençlik kolları il ve ilçe başkanları, AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin seçildi - Son Dakika


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