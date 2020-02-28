AK Parti Kaş ilçe kongresi ertelendi - Son Dakika

AK Parti Kaş ilçe kongresi ertelendi
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Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda 33 askerin şehit edilmesinin ardından AK Parti Antalya'nın Kaş ilçe kongresinin ertelendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda 33 askerin şehit edilmesinin ardından AK Parti Antalya'nın Kaş ilçe kongresinin ertelendiği bildirildi.
AK Parti Kaş İlçe Başkanlığından yapılan duyuruda, "Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nin kararı neticesinde yarın (29 Şubat) yapılacak Kaş olağan ilçe kongresi ertelenmiştir." denildi. - ANTALYA
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