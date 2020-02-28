AK Parti Kaş ilçe kongresi ertelendi - Son Dakika

AK Parti Kaş İlçe Başkanlığından yapılan duyuruda, "Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nin kararı neticesinde yarın (29 Şubat) yapılacak Kaş olağan ilçe kongresi ertelenmiştir." denildi. - ANTALYA

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İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı