AK Parti Kaş'ta Yeni Başkanlar
3 saat önce
AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına Genel Merkez tarafından atama yapıldı.
AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına Genel Merkez
tarafından atama yapıldı.
AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kaş belediye başkanlığına aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. AK Parti Genel Merkezinin değerlendirmeleri sonucu, Kaş İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Aksak atandı. İlçe yönetim kurulu üyesi olan Aksak, görevine başladı.
AK Parti Gençlik Kolları Kaş İlçe Başkanlığına da Genel Merkezce Hasan Solakoğlu atandı. Geçtiğimiz aylarda bu görevden istifa eden Gani Emre Bakırcı'nın yerine Solakoğlu'nun ataması yapıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:23 Kaynak: İHA
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