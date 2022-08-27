AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret

27.08.2022 16:24
AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret etti.

Bakır, görevine yeni başlaması dolayısıyla Atar'a başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Bakır, "Amacımız bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım her konuda size destek vermeye hazırız. Birlikte yol haritası çizerek ilçemiz adına ne yapılması gerekiyorsa üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atar da elinden gelen hizmeti yapacağını belirterek, "İnşallah hep birlikte el ele vererek Kavak için ne yapılması gerekiyorsa gerek siyasi, gerek sivil toplum temsilcileri, gerekse devlet temsilcileri olan bizler ile her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Kavak İlçe Teşkilatından Kaymakam Atar'a ziyaret - Son Dakika
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