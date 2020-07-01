AK Parti Kavak İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kavak İlçe Teşkilatının haziran ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi olarak her zaman partililerle istişare içinde olduklarını, halkın sorunlarını çözme yönünde hareket ettiklerini söyledi.

Toplantılarına ilgi gösteren tüm partililere teşekkür eden Bakır, "Yurt içi ve dışında terörle mücadele eden tüm vatan evlatlarımızın Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca memleketimizi tehdit eden koronavirüs salgınının etkisiz hale gelmesi konusunda dua ediyorum." dedi.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı ve Kavak İlçe Koordinatörü Hilmi Eker, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.