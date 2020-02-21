AK Parti Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu - Son Dakika

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AK Parti Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu
6 saat önce
AK Parti Kayapınar Belde Başkanlığına Riyat Ertuğrul atandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:40 Kaynak: AA
AK Parti Kayapınar Belde Başkanlığına Riyat Ertuğrul atandı.
Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Belde Başkanı Ertuğrul oldu.
Mazbatasını AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'den alan Ertuğrul, "Bana bu görevi layık gören tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Durmadan yorulmadan ve dinlenmeden, tevazuyu elden bırakmadan çalışacağım." dedi.
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