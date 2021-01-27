AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti - Son Dakika

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti

27.01.2021 09:35
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti, System.String[]

AK Parti Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığını 5. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığını 5. Olağan Kongresi yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Gıran Park Düğün ve Konferans Salonunda gerçekleşen kongrede, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, kongrede yaptığı konuşmada, ilçenin 30 ilden daha büyük, kentin yeni ve ak yüzü olduğunu söyledi.

İlçenin mimari yapısıyla, yerleşim alanlarıyla, bulvarlarıyla Türkiye'de benzeri olmayan bir ilçe olduğunu kaydeden Bal, "Yeni görev alacak olan arkadaşlarımıza çok büyük bir sorumluluk düşüyor. 400 bin nüfusu var bu ilçenin. Görev alan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Yapılan seçimde AK Parti Diyarbakır İlçe Başkanlığına Uğur Delidere seçildi.

Diyarbakır, Kayapınar, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleşti - Son Dakika


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