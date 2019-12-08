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AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye için olanı biteni seyredip, başkalarının sözleri ile hareket edilen dönemin geride kaldığını belirterek, "Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm planları boşa çıkaran bir Türkiye var elhamdülillah." dedi.

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye için olanı biteni seyredip, başkalarının sözleri ile hareket edilen dönemin geride kaldığını belirterek, "Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm planları boşa çıkaran bir Türkiye var elhamdülillah." dedi.

Özhaseki, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısında, gençlerden başlarını dik tutmalarını isteyerek, hükümet olarak en iyi işleri yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyuncu gelmiş iktidarların hepsinden daha başarılı olduklarını ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Yurt dışına gidilip ABD Başkanının karşısında iki büklüm bekleyen, 'birkaç yüz milyon dolar acaba hibe alabilir miyiz' diye bu milletin onuruna en çok dokunan resmi verenler gitti, onun yerine dimdik duran, onlar karşısında gerçeği haykıran Recep Tayyip Erdoğan geldi elhamdülillah. Yurt dışındaki görüşmeleri izliyorsunuz. İlgi odağı Genel Başkanımız. Her olanı biteni seyredip, onların sözleri ile hareket edilen dönem çok geride kaldı. Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm planları boşa çıkaran bir Türkiye var elhamdülillah."

Türkiye'de eskiden vesayet rejimi olduğunu, ABD'nin emriyle ihtilal yapıldığını dile getiren Özhaseki, "O günler çok şükür geride kaldı. Onlar karşısında, şapkasını alıp giden yok artık. Onlar karşısında dimdik ayakta duran, 'defolun' diyen bir lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Anadolu coğrafyasının son dönemde mazlumların sığınma yeri olduğunu vurgulayan Özhaseki, 2000'li yılların başında da 1900'lü yılların başında olduğu gibi ne kadar mazlum varsa bu coğrafyaya geldiklerini söyledi.

Özhaseki, "Ülkenin doğusunda, güneyinde ne kadar mazlum millet varsa bu topraklara gelmiş. Kardeş olmuşuz, etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımızı asmışız, ezanımız okunuyor elhamdülillah. Gittikçe güçleniyoruz. Bundan dolayıdır ki fitne odakları bitmek bilmiyor. PKK gibi bir bela 40-50 yıldır, bugün 'medeni dünyayım' diyenlerin hepsi destekliyor o insafsızları, o katiller sürüsünü. Amerika başta olmak üzere. FETÖ diye bir bela, DEAŞ diye bir bela, DHKP/C diye bir bela. Bunlar eski dönemlerde fink atarlardı ortalıklarda. Şimdi Allah'a hamdolsun bittiler, bitiyorlar, bitmek üzereler. Bitecekler, bu milletin yakasından inşallah düşecekler."

Programa AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Kayseri, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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