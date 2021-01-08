AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partililerle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, video konferans yoluyla il disiplin kurulu, hakem kurulu ve yedek yönetimiyle bir araya geldi.

Çopuroğlu başkanlığında yapılan toplantıda 2020 değerlendirilirken, 2021'de yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Çopuroğlu, bu yılda AK Parti olarak hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini, Türkiye için çok çalışacaklarını belirtti.