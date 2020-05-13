AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sosyal medaya üzerinde "#MilliHesaplarBurada" başlıklı etikete Kayseri'den büyük destek geldiğini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, dün akşam Cumhur İttifakının sosyal medyadaki gücünü herkesin ortaya koyduğunu belirtti.

Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak tüm milli hesaplar #MilliHesaplarBurada diyerek 1 milyonun üzerinde twit atan, Türkiye gündeminde birinci sırda yer alan, hakikati savunarak ahlaki ve milli değerlerin yanında duran ve yardımlaşan AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş tüm milli hesaplara teşekkür ediyorum. Gün vatanımıza, milletimize, Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır. Bu mücadelede milletimizin duruşu herşeyden önemlidir. Durmak yok, çekilmek yok. Meydanları boş bırakmayacağız."