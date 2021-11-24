AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, hayatın her alanında öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için çok çalışmak gerektiğini, bu konuda öğrenci ve öğretmenlere de çok işler düştüğünü vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmekte, böyle büyük bir sorumlulukta yine öğretmenlerimize düşmektedir. Bu sebeple öğretmenlerimize düşen bu ulvi görev, onların kutsalı olmuştur. Bizler de öğretmenlerimize gerekli saygı ve sevgiyi daha fazla göstermeliyiz. Aslında herkesin öğretmenlerimize bir şükran borcu olmalıdır. Anne ve babalardan sonra çocukların yetişmesinde en büyük görev ve sorumluluk öğretmenlerin üzerinde olmuştur. Gençlerin yetişmesinde ve onların yaşama hazırlanmasında da öğretmenler gençler için adeta rol modeldir. Başöğretmen Atatürk'ün dediği gibi 'Öğretmenler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır' sözü ile sorumlulukları bir kat daha artan öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Bu itibarla başta başöğretmen Atatürk ve şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında, milyonlarca öğrencinin yetişmesinde katkı sağlayan ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine saygılar sunuyorum."