AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Bünyan ve Tomarza ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Çopuroğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, mevcut ilçe başkanları olan Kocasinan'da Hüseyin Okandan, Bünyan'da Yıldıray Hakkı Koç ve Tomarza'da ise Erhan Şahin ile kongreye gideceklerini söyledi.

İlçe kongrelerine Kocasinan ile start vereceklerini belirten Çopuroğlu, 18 Nisan'a kadar her hafta pazartesi veya salı günleri ilçe başkan adaylarını tanıtacaklarını kaydetti.

Çopuroğlu, "Bu süreçte il başkanlığı olarak genel merkeze görüşlerimizi bildiriyoruz. Hiçbir işimizi kafamıza göre yapmıyoruz. Çünkü kafamıza göre iş yaparsak kafamıza göre sonuç alırız. Hem bu bizim teşkilatımıza hem de yapımıza uygun olmaz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel ise kongre sürecinin Melikgazi ilçesi ile son bulacağını hatırlattı.

Kayseri'nin iyi teşkilatlanmış bir il olduğunun altını çizen Gazel, şöyle devam etti:

"Kayseri'de hem il hem de ilçe teşkilatlarımız gerçekten canla başla çalışıyor. Yıllarca teşkilatlarda çalışmış bir kardeşiniz olarak ben de bunu Kayseri'de gözlemliyorum. Kayseri'de değişecek ilçe başkanlarımız var. Onları da il teşkilatımızla birlikte bir süreç şeklinde istişare ederek yürütmeye çalışıyoruz. AK Parti Kayseri teşkilatımız şehirdeki gündeme de hakim bir teşkilat."

İl başkanlığına herhangi bir adaylık başvurusunun bulunmadığını anımsatan Gazel, "İl başkanımızdan memnunuz" ifadelerini kullandı.