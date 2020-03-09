AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Bünyan ve Tomarza ilçe başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Bünyan ve Tomarza ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Çopuroğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, mevcut ilçe başkanları olan Kocasinan'da Hüseyin Okandan, Bünyan'da Yıldıray Hakkı Koç ve Tomarza'da ise Erhan Şahin ile kongreye gideceklerini söyledi.

İlçe kongrelerine Kocasinan ile start vereceklerini belirten Çopuroğlu, 18 Nisan'a kadar her hafta pazartesi veya salı günleri ilçe başkan adaylarını tanıtacaklarını kaydetti.

Çopuroğlu, "Bu süreçte il başkanlığı olarak genel merkeze görüşlerimizi bildiriyoruz. Hiçbir işimizi kafamıza göre yapmıyoruz. Çünkü kafamıza göre iş yaparsak kafamıza göre sonuç alırız. Hem bu bizim teşkilatımıza hem de yapımıza uygun olmaz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel ise kongre sürecinin Melikgazi ilçesi ile son bulacağını hatırlattı.

Kayseri'nin iyi teşkilatlanmış bir il olduğunun altını çizen Gazel, şöyle devam etti:

"Kayseri'de hem il hem de ilçe teşkilatlarımız gerçekten canla başla çalışıyor. Yıllarca teşkilatlarda çalışmış bir kardeşiniz olarak ben de bunu Kayseri'de gözlemliyorum. Kayseri'de değişecek ilçe başkanlarımız var. Onları da il teşkilatımızla birlikte bir süreç şeklinde istişare ederek yürütmeye çalışıyoruz. AK Parti Kayseri teşkilatımız şehirdeki gündeme de hakim bir teşkilat."

İl başkanlığına herhangi bir adaylık başvurusunun bulunmadığını anımsatan Gazel, "İl başkanımızdan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan, AK Parti, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:32 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı
22:32 Bursa'da bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
22:30 Tunus, Mısır ve Cezayir'de koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
22:28 Polisten kaçarken kaza yapan sürücüyü yanan aracından ekipler çıkardı
22:23 Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 ilçenin başkan adayını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]