AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi - Son Dakika

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi
6 saat önce
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bu hafta sonu yapılacak olan kongrelerin, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bu hafta sonu yapılacak olan kongrelerin, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü korona virüs ile ilgili tedbirler kapsamında alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." - KAYSERİ
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