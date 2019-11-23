Son Dakika Haberleri: AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri İl Başkanlığının 'Nöbetçi Vekil' uygulaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Nergis, TBMM Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun, Kayseri'de ziyaret ve incelemelerde bulunmak için kente geldiğini söyledi.

Nergis, bu ziyarette birçok görüşme gerçekleştirildiğini ve geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Mecliste yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Nergis, birçok konuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Ziraat Odasından bir heyetin geçen hafta Ankara'ya geldiğini aktaran Nergis, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşme yapılıp Kayseri'nin problemlerinin konuşulduğunu kaydetti.

Nergis, Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı'nın, Kayserispor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklamasıyla ilgili de zor bir göreve bir kadının talip olmasının sevindirici olduğunu ve kadın elinin Kayserispor'da farklılık ortaya koyacağını dile getirdi.

Hülya Nergis, Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı mercimeğin market raflarındaki kilo fiyatı 11 TL oldu
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı "Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 22:45:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]