AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi vekil" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri İl Başkanlığının 'Nöbetçi vekil' uygulaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi vekil" uygulaması

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

Tamer, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki etkinlikte,TBMM'nin ara tatilinde Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta itibariyle meclis çalışmalarına yeniden başladıklarını belirten Tamer, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri'deki diğer milletvekilleriyle hep iyi geçinmeye ve onlarla birlikte Kayseri'ye neler yapabileceğimizi tartışma yoluna gidiyoruz. Özellikle siyaset yapacağız diye Kayseri'yi kötülemenin Kayseri ile ilgili olanı farklı yönde göstermenin hiçbirimize faydası olmaz. Bizim birlik ve beraberlik içerisindeki hareketlerimizden Kayseri kazanır. Belsin'den Şehir Hastanesi istikametine yapılması gereken raylı sistemi de geçen hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la görüştüğümüzde bu yıl içerisinde projelerin bittiğini ihaleye çıkarılacağını söyledi. Sadece oranın değil, havaalanı projeleri hazır ve mart ayıdan sonra ihaleye çıkılabileceği ifade edildi. Hızlı tren projeleri dahil yapılmış vaziyette ama ekonomik nedenlerle bir miktar geriye atılmıştır. Onun da ihalesinin yapılacağını ifade ettiler."

Tamer konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin genel siyaseti ve coğrafi bölge açısından, özellikle hem Suriye hem Irak hem de en son Doğu Akdeniz ile birlikte Libya sıkıntılarını hep biliyoruz. Bu anlamda da hükumetimiz ve bakanlarımız hummalı bir çalışma içerisindeler. Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıstırılıp sadece kıyılarımızda bile denize girecek yer bırakmamak isteyen o ittifakın bir hamleyle yok edildiğini ifade etmekte fayda var. Tabi çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de buraya gelen Kayseri halkını dinleyip yardım etmek için uğraşacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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