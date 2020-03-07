AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri İl Başkanlığının 'Nöbetçi Vekil' uygulaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Yıldız, sözlerine başlamadan önce Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin kritik bir zaman diliminden geçtiğini belirten Yıldız, İdlib'te yaşanan insanlık dramını durdurmak için Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Anlaşmaya Türkiye'nin sahip çıkacağını ifade eden Yıldız, "Bölge halkı için büyük öneme sahip olan anlaşmaya Türkiye sahip çıkacaktır. Aynı şekilde bölgedeki diğer güçlerin de bu anlaşmaya sahip çıkması lazım. Bunun en önemli yansımalarından biri, Suriyeli kardeşlerimizin Yunanistan sınırına geçmesiyle beraber oradaki yapının etkilenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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