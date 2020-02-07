AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları... - Son Dakika

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AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları...
6 saat önce
AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:00 Kaynak: AA
AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
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