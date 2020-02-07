AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları... - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları...

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları..., System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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