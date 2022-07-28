AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu

28.07.2022 11:17
AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, havalimanındaki inşaatlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tamer, havaalanı ek inşaatı bittiği zaman yıllık 2 milyon olan yolcu kapasitesinin 8 milyona çıkacağını belirtti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tamer, şunları kaydetti:

"9 olan uçak park pozisyonuna 9 daha eklenerek 18'e çıkacak. Hem iç hatlar hem dış hatlar buradan hizmet vermeye başlayacak. Mevcut havaalanımız yine hizmet verecek. Bu anlamda baktığımız zaman da bitiş tarihi 2023 yılı temmuz ayı olarak gözüküyor ama görmüş olduğumuz kadarıyla seçim öncesinde Kayseri halkının hizmetine sunmuş olacağız. Şu an itibarıyla yüzde 55 fiziki gerçekleşme oranını gördük. Kayseri halkımıza havaalanımızın hayırlı olmasını diliyor, bir an önce de kazasız belasız bitmesini temenni ediyoruz."

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Kaynak: AA

İsmail Tamer, Milletvekili, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, havalimanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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