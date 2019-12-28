AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan yerli otomobil açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan yerli otomobil açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan yerli otomobil açıklaması

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan yerli otomobil açıklaması, System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, dün gerçekleştirilen törenle yerli otomobilin tanıtıldığını hatırlattı.

"Hamdolsun bu güzellik AK Parti'ye nasip oldu" diyen Yıldız, 2019 yılını güzel bir gelişmeyle kapatmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yerli otomobilin üretime, istihdama ve ekonomiye yansımalarına değinen Yıldız, "Bir traktör fabrikasında yedek parça 5 binin altında. Bir binek otomobilde ise teknolojik olmak kaydıyla 10 bin 100 civarında yedek parça var. Bunların her birinin Türkiye'de üretilmesi sadece bir otomobile binmekten çok daha ötesidir. Bu nedenle sadece bir noktaya odaklanmamak lazım, büyük resmi görmeliyiz. Son derece keyifli, güzel bir gelişme olacak." diye konuştu.

Yıldız, 2019 yılında ekonomide 2018'e göre biraz daha olumlu gelişmeler yaşandığını, 2020'de ise vatandaşların daha ferah bir yıl geçirmesi için çalışmaları artıracaklarını vurguladı.

Bir gazetecinin, yeni asgari ücreti sorması üzerine Yıldız, ekonomik dengeler göz önünde bulundurularak artış belirlendiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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