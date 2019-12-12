AK Parti Kdz. Ereğli'de delege seçimleri başladı - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe teşkilatının 6. Olağan kongresi için delege seçimleri yapılmaya başlandı.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır 6. Olağan kongre öncesi 400 delegenin belirlenmesi için seçim çalışmalarına parti teşkilatında başladıklarını söyledi. Sabah saatlerinde başlayan mahalle ve köy delege seçimleri için AK Parti İl Başkan Yardımcısı Naci Kırlak ve İl Başkanlığı Ereğli İlçe Koordinatörü Adem Sevim sandıkların başında bekledi. Seçimlerin 15 Aralık 2019 Pazar günü tamamlanacağı belirtildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır tüm üyeleri seçimlere katılmaya davet etti. Çakır seçimlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada ""Genel Merkezimiz ve Zonguldak İl Başkanlığımız, delege seçimleri için tarih olarak, 10 ila 15 Aralık tarihleri arasını belirlediler. Bizler de Ereğli İlçe Örgütü olarak delege seçimlerini başlatmış olduk. Mahallelerimizden ve köylerimizden üyelerimiz Pazar gününe kadar belirlenen takvime göre kendi mahalle ve köy delegelerini seçmek için oy kullanacak. İlçemize, ilimize, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm parti üyelerimizi sandık başına gelerek, parti delegelerimizin seçimi için oy kullanmaya davet ediyorum. İlçemizde gerçekleştireceğimiz 6. olağan kongre için tarih henüz belirlenmiş değil. Bu süreç Genel Merkezimizin sürdürdüğü bir süreç. İlçe kongresinin tarihi konusunda belirttiğim gibi genel merkez bir tarih belirleyecektir. Muhtemelen Şubat ayı içerisinde olur. Yaklaşık Temmuz ayı gibi İl kongresi yapılabilir. Ardından da büyük kongre gerçekleşecektir. Bu süreçler tümüyle Genel Merkezimin inisiyatifinde gelişeceği için kesin tarih vermek zor ama İlçe kongremiz Şubat ayı gibi gerçekleşir düşüncesindeyim." dedi. - ZONGULDAK