Son Dakika Haberleri: AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

6 saat önce

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasının çatı katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi, binadaki vatandaşlardan bilgi alarak çatıya çıktı. Edinilen bilgiye göre, görülen dumanların çatı katında yakılan kağıtlardan çıktığı anlaşılırken, AK Parti binasına gelen İlçe Başkanı Fatih Çakır, itfaiye görevlilerinden bilgi aldı. - ZONGULDAK

AK Parti, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarlayı süren çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait erzak küpünü gün yüzüne çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti ABD'yi zora sokacak Ermeni itirafı: Ben bile iki defa katledildim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]