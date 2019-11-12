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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
6 saat önce
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasında yangın paniği yaşandı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı binasının çatı katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi, binadaki vatandaşlardan bilgi alarak çatıya çıktı. Edinilen bilgiye göre, görülen dumanların çatı katında yakılan kağıtlardan çıktığı anlaşılırken, AK Parti binasına gelen İlçe Başkanı Fatih Çakır, itfaiye görevlilerinden bilgi aldı. - ZONGULDAK
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