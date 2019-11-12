Son Dakika Haberleri: AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı
Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

6 saat önce

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde çatı bölümünde kağıt yakıldığını tespit etti. Yanan kağıtların söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a da bilgi verdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır sıkıntılı bir durumun olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

AK Parti, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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