AK Parti Keban'da Gençlik Kolları Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Keban Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek liste ile gidilen seçimler sonucunda gençlik kolları başkanlığına Yusuf Murat seçildi.
Kongreye, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç ve partililer katıldı.
- Kaynak: AA
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