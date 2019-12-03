Son Dakika Haberleri: AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı
Son Dakika Güncel AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı - Son Dakika

AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı

6 saat önce

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Şahin Oğuz, görevine başladı.

AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz görevine başladı, System.String[]

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Şahin Oğuz, görevine başladı.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle düzenlenen toplantıda halka hizmet için çaba göstereceklerini ifade eden Oğuz, "İlçemizin sorunlarını çözmeye hep birlikte gayret edeceğiz ve el ele vererek, hizmet edeceğiz. Partimizin kapısı herkese açık." dedi.

Oğuz, kendisine destek sunan partililere teşekkür etti.

AK Parti, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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