AK Parti Keban İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Ayşegül Şahin seçildi - Son Dakika

AK Parti Keban İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Ayşegül Şahin seçildi

AK Parti Keban İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Ayşegül Şahin seçildi.

AK Parti Keban İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Ayşegül Şahin seçildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Keban Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve tek liste ile gidilen seçim sonucunda Şahin yeniden getirildi. Kongreye, Keban Belediye Başkanı Vekili Osman Erdoğan, AK Parti Keban İlçe Başkanı Şahin Oğuz, AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur da katıldı..

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