AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
31 dakika önce
Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "İnanıyoruz ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Ankara bir dünya başkenti olacaktır.
Keçiören
Belediye Başkan adayı Turgut Altınok
, "İnanıyoruz ki, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Ankara bir dünya başkenti olacaktır. 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşacağız" dedi.
AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Altınok, Keçiören halkının tamamının oylarına talip olduklarını belirterek, Keçiören'in tamamının hizmetkarlığına talip olduklarını söyledi. Altınok, "Rehavet yok, koşmak var. Rehavet yok, kapıları çalmak var. Rehavet yok, gönülleri almak var. Rehavet yok, vatandaşımızın oyunu almak var. İnanıyoruz ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Ankara bir dünya başkenti olacaktır. 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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