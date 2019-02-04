Son Dakika Haberleri: AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Balkaya'dan Ziyaret

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Balkaya'dan Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya, vize ihlali nedeniyle 3 yıl Türkiye'ye giremeyen ve Artvin Valiliğinin girişimleri sonucu 9 yıl önce eşi ve çocuklarına kavuşturulan Munura Karaibrahimoğlu ile ailesini ziyaret etti.

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Balkaya'dan Ziyaret, System.String[]
AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya, vize ihlali nedeniyle 3 yıl Türkiye'ye giremeyen ve Artvin Valiliğinin girişimleri sonucu 9 yıl önce eşi ve çocuklarına kavuşturulan Munura Karaibrahimoğlu ile ailesini ziyaret etti.

Balkaya, evlerinde ziyaret ettiği Ali ve Munura Karaibrahimoğlu çiftiyle bir süre görüşerek, ailenin her türlü sorunuyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Rusya Federasyonu'ndaki ailesini ziyarete giden ve resmi nikahı bulunmadığı için 'vize ihlali' nedeniyle Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Kırgızistan asıllı anne Munura Karaibrahimoğlu, yaklaşık 3 yıldır göremediği Kemalpaşa ilçesinde yaşayan çocuklarına 2010 yılında kavuşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Artvin, Türkiye, belediye başkan adayı, Kemalpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz" Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum

Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Balkaya'dan Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]