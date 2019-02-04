AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Balkaya'dan Ziyaret

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya, vize ihlali nedeniyle 3 yıl Türkiye'ye giremeyen ve Artvin Valiliğinin girişimleri sonucu 9 yıl önce eşi ve çocuklarına kavuşturulan Munura Karaibrahimoğlu ile ailesini ziyaret etti.

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya, vize ihlali nedeniyle 3 yıl Türkiye'ye giremeyen ve Artvin Valiliğinin girişimleri sonucu 9 yıl önce eşi ve çocuklarına kavuşturulan Munura Karaibrahimoğlu ile ailesini ziyaret etti.



Balkaya, evlerinde ziyaret ettiği Ali ve Munura Karaibrahimoğlu çiftiyle bir süre görüşerek, ailenin her türlü sorunuyla yakından ilgileneceğini söyledi.



Rusya Federasyonu'ndaki ailesini ziyarete giden ve resmi nikahı bulunmadığı için 'vize ihlali' nedeniyle Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Kırgızistan asıllı anne Munura Karaibrahimoğlu, yaklaşık 3 yıldır göremediği Kemalpaşa ilçesinde yaşayan çocuklarına 2010 yılında kavuşmuştu.

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