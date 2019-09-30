Son Dakika Haberleri: AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı
Son Dakika Politika Haber

AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı

58 dakika önce

Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı.

AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı, System.String[]

Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı. Gılafçı, AK Parti adına 2004-2009 yılları arasında Kepez Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Kepez, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'daki yeni parti binasının adresi belli oldu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:41:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]