AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı
58 dakika önce
Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
Çanakkale'de, AK Parti Kepez Belde Başkanlığına Cihat Gılafçı atandı. Gılafçı, AK Parti adına 2004-2009 yılları arasında Kepez Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştı. - ÇANAKKALE
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